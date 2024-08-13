В «Роскосмосе» рассказали о завершении наземных испытаний «царь-двигателя»

НПО «Энергомаш»: наземные испытания ракетного двигателя РД-171МВ почти завершены

Наземные испытания ракетного двигателя РД-171МВ, известного как «царь-двигатель», почти завершены. Об этом со ссылкой на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Арбузова сообщает ТАСС.

«Мы практически закончили цикл наземных испытаний. Дальше будем ждать создания самой ракеты для летных испытаний. А двигатели — они готовы», — рассказал руководитель на полях международного военно-технического форума «Армия-2024».

Арбузов добавил, что на 2025 год намечены межведомственные испытания силового агрегата.

В мае гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что первая среднетяжелая ракета «Союз-5», первая ступень которой получит РД-171МВ, отправится на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года.

В августе 2023-го премьер-министру России Михаилу Мишустину в РКЦ «Прогресс» заявили, что первый запуск носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025-го.