Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:30, 13 августа 2024Наука и техника

В «Роскосмосе» рассказали о завершении наземных испытаний «царь-двигателя»

НПО «Энергомаш»: наземные испытания ракетного двигателя РД-171МВ почти завершены

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Наземные испытания ракетного двигателя РД-171МВ, известного как «царь-двигатель», почти завершены. Об этом со ссылкой на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Арбузова сообщает ТАСС.

«Мы практически закончили цикл наземных испытаний. Дальше будем ждать создания самой ракеты для летных испытаний. А двигатели — они готовы», — рассказал руководитель на полях международного военно-технического форума «Армия-2024».

Арбузов добавил, что на 2025 год намечены межведомственные испытания силового агрегата.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В мае гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что первая среднетяжелая ракета «Союз-5», первая ступень которой получит РД-171МВ, отправится на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года.

В августе 2023-го премьер-министру России Михаилу Мишустину в РКЦ «Прогресс» заявили, что первый запуск носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

      В Курской области пропала член Союза журналистов России

      Врач назвал главные составляющие идеального завтрака

      Росгвардия уничтожила базу операторов ударных дронов в российском регионе

      Блогерша проверила семилетнюю косметику на бактерии и удивилась результату

      Минск обратился в международные организации из-за дронов ВСУ на территории Белоруссии

      Россиянам дали пять советов по подготовке машины к осеннему периоду

      Полковник назвал главную задачу российских сил в Курской области

      Кенгуру объявили в розыск после побега из тюрьмы с сообщником

      «На мою квартиру наложен арест». Сможет ли Лариса Долина вернуть себе элитное жилье в Москве, проданное мошенниками?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше