Акционерам «Татнефти» рекомендовали утвердить выплату дивидендов за I полугодие

Акционеры «Татнефти» решат вопрос о дивидендах за первое полугодие 19 сентября

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам компании утвердить дивидендные выплаты по итогам первого полугодия 2024 года в размере 38,2 рубля на каждый тип акций (обыкновенные и привилегированные). О соответствующем решении сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Внеочередное собрание, на котором акционеры могут рассмотреть вопрос о дивидендах и принять такое решение, состоится 19 сентября и пройдет в форме заочного голосования. При текущей стоимости ценных бумаг «Татнефти» доходность для держателей обыкновенных акций составит 6,2 процента, привилегированных — 6,3 процента.

Дата, когда будет определяться перечень акционеров, имеющих право на получение дивидендов, — 8 октября. Таким образом, последним днем для покупки ценных бумаг для получения дивидендов станет 7 октября.

Бумаги «Татнефти» позитивно отреагировали на сообщение о возможной выплате дивидендов. По состоянию на 16:00 по московскому времени обыкновенные акции подорожали на 2,36 процента, до 623,5 рубля за штуку.

Ранее стало известно, что единственный акционер «Почты России» решил, что не будет выплачивать дивиденды за 2023 год и распределять прибыль. Ситуацию объясняют убытками, которые понесла компания в 2023 году. Единственным акционером «Почты России» является Российская Федерация в лице Росимущества.