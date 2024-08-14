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15:16, 14 августа 2024Спорт

Американский боец развенчал стереотипы о России

Боец MMA Джонсон развенчал стереотипы о России: русские люди очень классные

Фото: Adam Starszynski / Imago / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) экс-чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжелом весе Тони Джонсон развенчал стереотипы о России. Его цитирует MMA.Metaratings.ru.

Джонсон отметил, что дрался в России последние восемь лет и страна стала для него вторым домом. «Знаете, Россия — это не то, о чем все говорят. Говорят, что она опасная, а люди холодные, знаете, русские люди очень классные», — заявил он.

Боец рассказал, что в первое время люди были холодны, но связал это с тем, что его не знали. «Но по мере того, как я проливал свою кровь, пот, слезы и показывал действительно хорошие бои, они полюбили меня. Так что мне здесь нравится», — добавил американец.

Ранее бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Келлвен оценил правдоподобность стереотипов о России. «За три месяца я здесь не увидел ни пьяных, ни медведей. Так что уверенно могу разбить эти мифы», — заявил он.

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      Дарья Коршунова
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