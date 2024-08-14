Брэд Питт и Джордж Клуни прокатились на российском мотоцикле «Урал»

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни покатались на российском мотоцикле «Урал»

Голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни приняли участие в фотосессии для британского GQ и прокатились на российском мотоцикле «Урал». Фотографии, сделанные на юге Франции и приуроченные к премьере фильма «Одинокие волки», доступны на сайте издания.

На кадре можно увидеть Клуни за рулем мотоцикла. На снимке звезда фильма «От заката до рассвета» предстал в винтажных джинсах, темном джемпере в светлую полоску и солнцезащитных очках. Его коллега по фильму «Одиннадцать друзей Оушена» запечатлен сидящим в коляске мотоцикла в расслабленной позе. На Питте надеты светлые брюки, полосатый джемпер и солнцезащитные очки.

Модель мотоцикла «Урал», которая приняла участие в звездной фотосъемке, была выпущена в 2014 году в рамках лимитированной серии «Мир». Производитель отмечает, что название «Мир» является отсылкой к Международной орбитальной станции, на которой работали космонавты из разных стран, в том числе России и США. Данная модель отличается тем, что на крышке коляски закреплены солнечные батареи, подзаряжающие аккумулятор и питающие аксессуары, а на коляске закреплена двойная светодиодная фара. Мотоцикл выкрашен в космический белый цвет с перламутровым отливом. Современные аналоги, например, модель «Урал СиТи», стоят около 1,6 миллиона рублей.

Кому именно принадлежит данный мотоцикл, неизвестно, однако не секрет, что звезда «Бойцовского клуба» питает любовь к российским «Уралам» давно. Так, ранее его замечали с сыном на классическом тяжелом мотоцикле с коляской «Урал Турист».

Ранее сообщалось об аварии с участием приемного сына Брэд Питта и Анджелины Джоли Пакса. Молодой человек передвигался на электровелосипеде, когда его сбила машина на одном из перекрестков в Лос-Анджелесе. Актриса обвинила бывшего супруга в беспечности и аварии с участием их сына.