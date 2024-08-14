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13:18, 14 августа 2024Спорт

Итальянский футбольный судья передумал работать в России

Итальянский футбольный судья Даниэле Орсато передумал работать в ЭСК РФС

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Итальянский судья Даниэле Орсато передумал работать в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

13 августа РФС сообщил, что 48‑летний арбитр вошел в состав ЭСК. Отмечалось, что Орсато согласился на работу в том числе из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

Однако, по информации итальянского издания, через несколько часов Орсато изменил решение и отказался работать в России. Арбитр ждет новых предложений о работе.

В 2022 году Орсато был назван лучшим арбитром чемпионата мира по футболу в Катаре. В 2020 году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года.

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      Дарья Коршунова
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