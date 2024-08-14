Кандидата Трампа в вице-президенты сфотографировали в женской одежде

В соцсети X появились снимки кандидата Трампа в вице-президенты в женской одежде

В соцсети X (Twitter) появились фотографии, на которых кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс сфотографирован в женской одежде. Об этом сообщает издание Daily Beast.

На снимках на Вэнсе юбка с цветочным принтом и парик с длинными волосами. По словам пользователя, который опубликовал фото, снимки сделаны на Хэллоуинской вечеринке в 2012 году. В то время будущий кандидат Дональда Трампа в вице-президенты учился в Йельском университете.

Пресс-секретарь Вэнса, к которому обратился журналист Daily Beast, не стал отрицать, что на фото действительно изображен политик. При этом он отказался давать дополнительные комментарии по этому поводу.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп выбрал Вэнса, потому что считает его молодым, энергичным и умным политиком с особой биографией. Он служил в Ираке и был избран в Сенат с первой попытки.