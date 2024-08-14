Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 14 августа 2024Наука и техника

Промышленности предсказали резкую цифровизацию

Промышленность будет генерировать столько же данных, сколько и абоненты связи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Специалисты компании ABI Research предсказали резкий рост темпов цифровизации в обрабатывающей промышленности. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале PRNewswire.

По словам экспертов фирмы, работа с данными на предприятиях стимулирует инновации и эффективность. В отчете говорится, что уже в 2030 году обрабатывающая промышленность будет глобально генерировать около 4,4 зеттабайта данных. Приблизительно столько же информации с помощью гаджетов генерируют абоненты сотовой связи.

«Данные на предприятиях имеют решающее значение для обеспечения безопасности и поддержания бизнес-операций», — отметил аналитик ABI Research Лео Гергс. По его словам, прогресс настолько очевиден, что сравнение отрасли обрабатывающей промышленности с потребительской телекоммуникационной сферой оправданно.

По словам аналитиков компании, промышленные предприятия нуждаются в инфраструктуре и хранении данных. Также будет расти спрос на сложные системы управления данными для эффективной организации. «Сбой CrowdStrike шокирующим образом обнажил важность тщательной стратегии безопасности и надежной стратегии хранения и доступности данных», — отметил Гергс.

В июне аналитики компании Omdia зафиксировали повышенный спрос на доступные смартфоны. По их данным, за год рынок дешевых телефонов вырос на 30 миллионов единиц, или 33 процента, — до 120 миллионов единиц.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

      «Был обычным парнем». Друг комбрига ВСУ, отказавшегося нападать на Курскую область, рассказал о его прошлом

      МИД России оценил попытки Украины достичь целей в Курской области

      В МИД предсказали крах режима Зеленского на Украине

      Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ на курском направлении

      Стало известно об увеличении теневого флота России

      В Германии решили отказаться от почитания нацистов

      Российский учитель выиграл медали нацистов на интернет-аукционе и попал под статью

      Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше