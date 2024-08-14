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16:43, 14 августа 2024Бывший СССР

На Украине заметили пролетающий над аэродромом F-16

Лебедев: в Ивано-Франковской области был замечен пролетающий над аэродромом F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Истребитель F-16 был замечен в Ивано-Франковской области пролетающим над аэродромом Коломыя. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По информации подполья, аэродром Коломыя служит новым местом базирования самолетов, перемещенных с военного аэродрома в Староконстантинове. Лебедев также сообщил, что аэродром функционирует с советских времен, а на его территории расположены большие склады с горюче-смазочными материалами, автопарк, казармы, подземные укрытия для воздушных судов и другие военные объекты.

Ранее Командование Вооруженных сил Украины опубликовало и вскоре удалило фото F-16. «Удачной охоты, наши соколы! Вместе к победе!» — было написано в сообщении, сопровождающем фотографию.

До этого были названы две возможные зоны применения Украиной истребителей F-16. Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что истребители могут быть использованы в Курской области.

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      Илья Таксюр
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