На Украине заметили пролетающий над аэродромом F-16

Лебедев: в Ивано-Франковской области был замечен пролетающий над аэродромом F-16

Истребитель F-16 был замечен в Ивано-Франковской области пролетающим над аэродромом Коломыя. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По информации подполья, аэродром Коломыя служит новым местом базирования самолетов, перемещенных с военного аэродрома в Староконстантинове. Лебедев также сообщил, что аэродром функционирует с советских времен, а на его территории расположены большие склады с горюче-смазочными материалами, автопарк, казармы, подземные укрытия для воздушных судов и другие военные объекты.

Ранее Командование Вооруженных сил Украины опубликовало и вскоре удалило фото F-16. «Удачной охоты, наши соколы! Вместе к победе!» — было написано в сообщении, сопровождающем фотографию.

До этого были названы две возможные зоны применения Украиной истребителей F-16. Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что истребители могут быть использованы в Курской области.