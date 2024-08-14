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18:24, 14 августа 2024Мир

На Западе предрекли катастрофический исход операции ВСУ в Курской области

Экономист Сакс: операция ВСУ в Курской области станет катастрофой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Военная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области проводится под руководством НАТО и приведет к катастрофическому исходу. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Ничего не происходит в Киеве без одобрения или руководства со стороны США. Но эта операция, скорее всего, будет катастрофой», — заявил экономист.

Он добавил, что военнослужащие США не только находятся в зоне конфликта, но и предоставляют ВСУ разведывательные данные. Американские военные, по его словам, также помогают в управлении системами вооружений и определении целей для ударов.

Сакс добавил, что украинский конфликт является «войной между Соединенными Штатами, в первую очередь, и Россией».

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ могут покинуть Курскую область из-за провала операции и потерь на поле боя.

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      Елизавета Мытарева
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