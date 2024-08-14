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15:31, 14 августа 2024Экономика

Определено место российского авторынка в Европе

GlobalData: российский авторынок занял в Европе третье место

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В июле 2024 года российский автомобильный рынок занял в Европе третье место. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании GlobalData.

Лидером европейского рынка, стала Германия. Там продали 238 263 машины. На втором месте — Великобритания с показателем 147 517 единиц.

Россия заняла третью строчку, хотя в июне располагалась на пятой. В июле в РФ продали 136 221 новую легковую машину. Следом за Россией идет Франция, где было куплено 126 036 автомобилей. На пятом месте Италия, где насчитали 124 806 продаж.

Ранее сообщалось, что в России самой популярной легковой автомашиной с пробегом оказался седан LADA 2107. На второй позиции — LADA — хэтчбек 2114, а третье и четвертое места заняли Kia Rio и Hyundai Solaris.

Кроме того, в первом полугодии средневзвешенная цена новой легковушки выросла на 14 процентов, а подержанного — на 19 процентов.

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