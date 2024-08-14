Опубликовано видео спасения вступившего в бой с ВСУ срочника

Mash: бойцы ВС России спасли срочника в Курской области и попали на видео

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли срочника, который вступил в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе в Курской области. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, оказавшийся на пути солдат ВСУ российский призывник решил дать им отпор. Поняв, что силы неравны, он отступил и убежал в лес.

Бегущего вдоль дороги солдата подобрали другие бойцы ВС России. Уже находясь в салоне автомобиля, он рассказал, что уже смирился с судьбой. «Думал, все, сейчас полягу», — сказал срочник и добавил, что находился под огнем противника.

Ранее Алаудинов заявил о причастности к событиям в Курской области высокопоставленных сотрудников Пентагона. «В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», — сказал он.