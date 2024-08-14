Предполагаемый момент уничтожения дрона ВСУ над российским регионом попал на видео

В Волгоградской области сняли на видео предполагаемый момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись с камеры наблюдения разместило издание «Волгоград Онлайн» в Telegram.
На видео слышно сирену, оповещающую о воздушной тревоге. После этого в небе над местом съемки раздается несколько хлопков.
Власти региона сообщили, что в результате перехвата дронов никто не пострадал.
В ночь на 14 августа ВСУ массово атаковали беспилотниками восемь российских регионов. Над Волгоградской областью были сбиты девять летательных аппаратов.