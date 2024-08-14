Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Курскую область

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Российские войска пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 11:10 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом украинский беспилотник. Подробности о месте уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 августа ВСУ выпустили по территории России 117 беспилотников и 4 ракеты. По 37 дронов уничтожили в Воронежской и Курской областях, 17 — в Белгородской, 11 — в Нижегородской, 9 — в Волгоградской, 3 — в Брянской, 2 — в Орловской, и 1 — в Ростовской. Помимо этого, под Курском перехвачены четыре ракеты «Точка-У».

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. После этого ВСУ начали штурм государственной границы, в результате зайдя на территорию России и взяв под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.