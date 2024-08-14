Россия вышла из европейской конвенции о защите национальных меньшинств

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Россия 1 августа вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Это следует из официального сообщения МИД РФ, опубликованном на сайте правовой информации.

«1 августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции», — говорится в документе.

Россия была членом Совета Европы с 1996 года и вышла из него в марте 2022 года. В российском МИД пояснили, что организация в ее нынешнем виде отличается лицемерием и русофобией.