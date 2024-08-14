Российская армия получит станцию связи «Сапфир-О»

Российская армия получит станцию спутниковой связи «Сапфир-О»

Российская армия в рамках гособоронзаказа получит станцию спутниковой связи «Сапфир-О». Об этом сообщает ТАСС.

Контракт на поставку соответствующих устройств Начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев передал гендиректору Научно-исследовательского внедренческого центра автоматизированных систем Геннадию Парамонову.

В июле 2023-го агентство со ссылкой на компанию «Заслон» сообщило, что в России разработан терминал «Сапфир», предназначенный для широкополосного доступа в интернет через спутниковую связь в Ku-диапазоне. Масса терминала составляет 40-70 килограммов в зависимости от исполнения. Устройство предназначено для применения в гражданских и военных целях.