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12:27, 14 августа 2024Наука и техника

Российская армия получит станцию связи «Сапфир-О»

Российская армия получит станцию спутниковой связи «Сапфир-О»

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российская армия в рамках гособоронзаказа получит станцию спутниковой связи «Сапфир-О». Об этом сообщает ТАСС.

Контракт на поставку соответствующих устройств Начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев передал гендиректору Научно-исследовательского внедренческого центра автоматизированных систем Геннадию Парамонову.

В июле 2023-го агентство со ссылкой на компанию «Заслон» сообщило, что в России разработан терминал «Сапфир», предназначенный для широкополосного доступа в интернет через спутниковую связь в Ku-диапазоне. Масса терминала составляет 40-70 килограммов в зависимости от исполнения. Устройство предназначено для применения в гражданских и военных целях.

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      Иван Потапов
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