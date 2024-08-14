Футболист рассказал об отказе от секса перед матчами

Игрок «Ротора» Кухарчук заявил, что отказывается от секса за два дня до матча

Полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук рассказал о своем ритуале перед матчами. Его слова приводит «РБ Спорт».

Кухарчук заявил, что отказывается от секса за два дня до матча, чтобы накопить энергию. «Раньше я выдерживал один день. Потом я как-то попробовал выдержать два дня и почувствовал во время матчей определенную легкость. И вбил себе в голову, что надо выдерживать чуть большую паузу», — поделился игрок.

Футболист признался, что еще ни разу не нарушил этот ритуал. Кухарчук добавил, что его супруга в курсе ситуации и нормально к этому относится.

Кухарчук выступает за «Ротор» на правах аренды. Права на него принадлежат «Нижнему Новгороду». В текущем сезоне он провел один матч в Первой лиге и не отметился результативными действиями.