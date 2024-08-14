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07:30, 14 августа 2024Путешествия

Российский путешественник раскрыл негативные стороны переезда за границу

Фото: Erik Odiin / Unsplash

Российский тревел-блогер Юрий Малых, более пяти лет путешествующий по миру, раскрыл негативные стороны переезда за границу на примере Юго-Восточной Азии. Своим мнением он поделился в блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что, во-первых, он заметил, что многие влюбленные пары в новых условиях жизни быстро распадаются. По мнению блогера, это происходит из-за того, что люди приезжают в место, где у них нет друзей, и вынуждены проводить друг с другом 24 часа в сутки.

«Здесь происходит жесткая проверка, и понятно, что в таких условиях даже незначительные мелочи могут серьезно начинать бесить. И в итоге выясняется, что общаться, делиться и искать компромисс люди не готовы», — пояснил Малых.

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Вторая негативная сторона переезда за границу, о которой рассказал путешественник, — проверка на стойкость к алкоголю. «Я своими глазами видел, как люди, в обычной жизни выпивающие пару стаканов пенного по выходным, уходят в постоянный отрыв каждый вечер после работы», — поделился он.

Третья проблема, которая бросилась в глаза россиянину, — потеря дисциплины и амбиций. Он признался, что люди, которые в первый месяц после приезда «мечутся как белки в колесе» и придумывают какие-то стартапы, чтобы открыть бизнес в новой стране, через три месяца с трудом умудряются сохранить хотя бы свои удаленные оклады.

«Рабочий день, если он проходит по московскому времени, в Таиланде и Вьетнаме заканчивается в районе 10-11 вечера. В это время никакого досуга уже и не остается, кроме как пойти в кабак со всеми вытекающими», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в «русской деревне» Муйне во Вьетнаме и раскрыл способы заработка живущих там соотечественников. По его словам, самое большое количество рабочих мест россиянам дает индустрия серфинга и кайт-серфинга.

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      Алина Черненко
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