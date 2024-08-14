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17:57, 14 августа 2024Россия

Штурмовик раскрыл подробности спасения срочника ВСУ в Курской области

Штурмовик Святоша рассказал о спасении срочника от огня ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Российский штурмовик с позывным Святоша рассказал о спасении срочника ВС России от огня ВСУ в Курской области. Подробности случившегося он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам штурмовика, солдату удалось избежать плена, он несколько часов бродил по региону, избегая стрельбы противника. Срочнику удалось связаться с матерью, а она обратилась к российским военным с просьбой спасти сына.

«Связался с матерью, она — к военным, и его буквально вытащили курские волонтеры под прикрытием спецподразделений», — рассказал штурмовик.

Ранее Mash опубликовал видео спасения срочника. По данным канала, оказавшийся на пути украинских солдат призывник решил дать им отпор. Поняв, что силы неравны, он отступил и сбежал в лес. Бегущего вдоль дороги солдата подобрали другие бойцы. Находясь в салоне автомобиля, он рассказал, что уже смирился с судьбой. «Думал, все, сейчас полягу», — сказал срочник и добавил, что находился под огнем противника.

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      Варвара Кошечкина
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