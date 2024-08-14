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22:34, 14 августа 2024Мир

США осудили диверсию против «Северного потока-2»

Белый дом осудил диверсию против газопровода «Северный поток-2»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Власти США осуждают диверсию против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также добавила, что Вашингтон не был в курсе выдачи Германией ордера на арест подозреваемого украинского гражданина.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу. Уточнялось, что к диверсии на трубопроводах причастны еще двое украинских инструкторов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

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      Марина Совина
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