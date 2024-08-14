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07:40, 14 августа 2024Мир

В Турции высказались о вылазке ВСУ в Курской области

Турецкий эксперт Санер: Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия в самое ближайшее время вытеснит Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, заявил турецкий политический обозреватель Йигит Санер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев сыграл в плохую игру, которая станет бумерангом. «Последние действия ВСУ на курском направлении показали, что добиться мира будет непросто», — высказался он. Журналист напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который заявлял о бессмысленности разговоров о мире в нынешних условиях.

«Теперь необходимо получить ответ на вопрос: почему Киев пошел на этот шаг? Западные СМИ заявляют о желании Киева открыть новый фронт против России. Но это не кажется реалистичным», — считает обозреватель. По его словам, в отличие от Киева, российская сторона не имеет проблем с резервами. «Украина сыграла в карту, но козырей у нее почти нет», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал вылазку украинских войск на российскую территорию. По его мнению, она создает «настоящую дилемму» для Путина и грозит затруднительным положением.

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      Марина Совина
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