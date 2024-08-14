В Совфеде ответили на просьбу ООН о доступе в Курскую область

Сенатор Джабаров назвал плохой идеей просьбу ООН о доступе в Курскую область

Сенатор Владимир Джабаров счел трудно осуществимой просьбу Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Это не очень хорошая идея. Во-первых, там идут бои, там идет зачистка территорий и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может», — сказал парламентарий.

Он также допустил, что просьба ООН может быть подготовленной акцией для того, чтобы дискредитировать Вооруженные силы (ВС) России. Сенатор усомнился в правильности этой идеи.

ООН попросила Россию о доступе в Курскую область из-за проникновения ВСУ 13 августа. В организации заверили, что хотят проверить данные о нарушениях со стороны ВСУ, однако без посещения региона это сделать невозможно.

На инициативу отреагировали и в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, счел, что комиссары ООН объективно отнесутся к ситуации в случае допуска в Курскую область. «Со стороны России мы, конечно, сможем это предоставить, они могут увидеть те разрушения, которые были, и сделать соответствующие выводы», — заключил он.