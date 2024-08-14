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11:29, 14 августа 2024Забота о себе

Врач порекомендовала равноценную замену горячему чаю в жару

Терапевт Фернандо: для утоления жажды в жару можно пить коровье молоко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Молоко может утолять жажду лучше воды, рассказала британский терапевт Наташа Фернандо. Равноценную замену горячему чаю в жару она порекомендовала в беседе с Metro.

По словам врача, необязательно пить только воду, чтобы повысить уровень гидратации. Терапевт объяснила, что из-за содержания сахара, белка и жира в молоке, замедляющих скорость выведения жидкости из желудка, стакан этого напитка может помочь поддерживать здоровый водный баланс в течение более длительного периода времени.

Молоко, продолжила она, также содержит натрий, помогающий организму дольше удерживать воду. Фернандо обратила внимание, что в жару можно пить не только коровье молоко: веганы или люди с непереносимостью лактозы могут употреблять альтернативное молоко на растительной основе, также содержащее нужные организму электролиты.

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Помимо молока, она порекомендовала употреблять в жару арбузы, кокосовую воду, огурцы или огуречный сок, а также свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой.

Ранее гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина объяснила, почему летом учащаются приступы изжоги, доставляющей немало дискомфорта. Врач назвала одной из причин учащения изжоги в жару сезон шашлыков.

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      Александра Лисица
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