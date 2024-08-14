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14:38, 14 августа 2024Россия

Взятие в плен украинских солдат в Курской области сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры пленения украинских солдат в Курской области

Взятие в плен украинских солдат в Курской области сняли на видео. Видеоролик представило в редакцию «Ленты.ру» Минобороны России.

На кадрах видно пятерых украинских солдат с завязанными глазами. Им приказывают встать цепью друг за другом, после чего переводят в тень деревьев. Там их по очереди обыскивают.

Один из захваченных бойцов сообщает, что он служит в 82-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще один солдат говорит, что прибыл на позиции недавно — за день до момента, когда было записано видео.

Бойцы ВСУ были взяты в плен около населенных пунктов Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области, пояснили в российском военном ведомстве.

Ранее Минобороны опубликовало кадры поражения «Ланцетом» итальянской бронемашины в Курской области. Данные объективного контроля зафиксировали уничтожение цели точным попаданием барражирующего боеприпаса.

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      Алан Босиков
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