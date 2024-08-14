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10:32, 14 августа 2024Забота о себе

Заболевшая раком девушка рассказала о незаметных признаках болезни

Британка проигнорировала усталость, оказавшуюся одним из симптомов рака

Фото: siam.pukkato / Shutterstock / Fotodom

30-летняя Робин Элизабет из Великобритании рассказала о незаметных признаках болезни, оказавшихся симптомами рака, которые она проигнорировала. На ее историю обратило внимание издание Daily Mirror.

Элизабет рассказала, что в 29 лет у нее обнаружили рак щитовидной железы. Диагноз могли поставить раньше, но британка списывала тревожные симптомы на усталость после рождения ребенка. Среди тревожных признаков болезни она выделила мешки под глазами и ощущение физического и эмоционального истощения.

Заболевшая раком девушка также предупредила о других симптомах, которые она игнорировала: усталость, опухшие лимфатические узлы, увеличение веса и невозможность похудеть, одышка, раздражительность, першение в горле, ощущение тумана в голове.

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После постановки диагноза Элизабет перенесла две операции по удалению части щитовидной железы, из-за чего временно потеряла голос. Затем она прошла несколько курсов лечения радиоактивным йодом, чтобы избавиться от раковых клеток. Пока врачи не знают, вышла ли она в ремиссию.

Ранее в Великобритании 24-летней Матильде Кром удалили кишечник после того, как у нее появились симптомы редкой болезни, которую не могли диагностировать два года. Врачи списывали симптомы пациентки сначала на менструальные боли или синдром раздраженного кишечника, затем заподозрили у нее непереносимость глютена.

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      Александра Лисица
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