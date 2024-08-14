На ЗАЭС сообщили МАГАТЭ о возможном демонтаже пострадавшей градирни

МАГАТЭ: на ЗАЭС допускают демонтаж пострадавшей градирни

На Запорожской АЭС допустили возможный демонтаж пострадавшей градирни, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем заявлении.

Экспертам МАГАТЭ заявили, что «необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1, и что может возникнуть необходимость в ее демонтаже».

Специалисты агентства также запросили доступ ко второй из двух градирен на станции с целью выявить спецификации, которые могли присутствовать в градирне 1 до возгорания.

13 августа представители МАГАТЭ во второй раз посетили поврежденную градирню ЗАЭС, которая пострадала от пожара. В первый раз инспекторы не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра. В агентстве сочли маловероятным, что пожар на башне градирни ЗАЭС начался у ее основания.