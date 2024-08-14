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19:23, 14 августа 2024Из жизни

Змея заползла под футболку спящего туриста и укусила его

Во Франции змея заползла под футболку туристу во время сиесты и ужалила его

Фото: Bernard DUPONT / Wikimedia

Во Франции туриста укусила змея. Об этом пишет Connexion France.

49-летний мужчина отправился с семьей на юг страны. 11 августа он и его близкие прогуливались в окрестностях коммуны Леску, в области Беарн. В какой-то момент мужчина решил устроить сиесту на траве. В это время ему под футболку заползла змея, которая, вероятно, пыталась спрятаться от солнца. Спящий мужчина дернулся, и рептилия ужалила его за грудь.

Укус вызвал у туриста анафилактический шок. Оказалось, что у него сильная аллергия на змеиный яд. На место прибыли парамедики. Они оказали мужчине первую помощь, а затем на вертолете отправили в ближайшую больницу.

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Предположительно туриста укусила асписовая гадюка. Ее укусы приводят к летальному исходу в четырех процентах случаев, если не ввести противоядие. Ежегодно во Франции фиксируют около тысячи змеиных укусов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотрудник организации по спасению диких животных уже пять месяцев находится в коме после укуса королевской кобры. Ядовитая змея атаковала его в конце февраля и укусила прямо в вену.

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      Антонина Черташ
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