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18:27, 15 августа 2024Ценности

11-летняя дочь Канье Уэста повторила образ его жены

11-летняя дочь Канье Уэста Норт повторила образ с шапкой-ушанкой Бьянки Цензори

Фото: Robert Kamau / GC Images / Getty Images

Дочь рэпера Канье Уэста Норт повторила образ его жены, дизайнера Бьянки Цензори. Об этом пишет Daily Mail.

11-летняя девочка была замечена на прогулке по Нью-Йорку вместе со своей матерью, телезвездой Ким Кардашьян. Уэст предстала перед камерами в шортах и жилете, надетом поверх рубашки. Она также надела высокие носки, кроссовки и меховую шапку-ушанку. В декабре прошлого года такой головной убор носила Бьянка Цензори на вечеринке в Дубае.

43-летняя Кардашьян предпочла вельветовые брюки и кожаный топ бренда Miu Miu. В одной руке она держала шпица, а в другой — сумку.

В июле сообщалось, что Бьянка Цензори пришла на встречу с Норт Уэст в откровенном наряде.

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      Мария Винар
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