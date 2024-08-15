11-летняя дочь Канье Уэста повторила образ его жены

11-летняя дочь Канье Уэста Норт повторила образ с шапкой-ушанкой Бьянки Цензори

Дочь рэпера Канье Уэста Норт повторила образ его жены, дизайнера Бьянки Цензори. Об этом пишет Daily Mail.

11-летняя девочка была замечена на прогулке по Нью-Йорку вместе со своей матерью, телезвездой Ким Кардашьян. Уэст предстала перед камерами в шортах и жилете, надетом поверх рубашки. Она также надела высокие носки, кроссовки и меховую шапку-ушанку. В декабре прошлого года такой головной убор носила Бьянка Цензори на вечеринке в Дубае.

43-летняя Кардашьян предпочла вельветовые брюки и кожаный топ бренда Miu Miu. В одной руке она держала шпица, а в другой — сумку.

В июле сообщалось, что Бьянка Цензори пришла на встречу с Норт Уэст в откровенном наряде.