В России разработали систему контроля посадки самолетов на авианосцы

«Росэлектроника» разработала систему контроля посадки самолетов на авианосцы

В России разработали систему контроля посадки самолетов на авианосцы, позволяющую снизить износ тросов аэрофинишера и повысить безопасность пилотов. Об этом в Telegram сообщает холдинг «Росэлектроника».

«Новый комплекс замеряет скорость самолета после касания палубы и в соответствии с полученными данными позволяет корректировать степень натяжения троса аэрофинишера», — заявили в компании.

Там добавили, что разработка может применяться на авианесущих крейсерах российского производства.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг по запросу заказчиков модернизировал и уменьшил комплекс управления артиллерийскими и минометными батареями.