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14:27, 15 августа 2024Спорт

Экс-тренер сборной России объяснил изменения в правила начисления очков в овертайме в КХЛ

Крикунов поддержал решение КХЛ изменить правила начисления очков в овертайме
Владимир Крикунов

Владимир Крикунов. Фото: РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объяснил решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) изменить правила начисления очков в овертайме. Его слова приводит Metaratings.

Он поддержал нововведение, а также отметил, что это сделано ради того, чтобы игра была более интересной, а шансы команд уравнялись. «А то тут сразу получается преимущество, когда убирают вратаря и играют трое против четверых. Сложно отобрать эту шайбу втроем», — заявил Крикунов.

Об изменениях в правилах, которые начнут действовать с нового сезона, стало известно 15 августа. Ранее клуб, потерпевший поражение в овертайме, получал одно очко. Теперь он не получит очков в том случае, если поменял вратаря на дополнительного полевого игрока.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

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      Алексей Гусев
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