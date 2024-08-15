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14:25, 15 августа 2024Наука и техника

Google высмеяла Apple

Google раскритиковала ИИ от Apple и показала преимущества своей нейросети

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Представители корпорации Google раскритиковали инициативы по искусственному интеллекту (ИИ) компании Apple во время презентации Made by Google. На это обратило внимание издание The Verge.

В ходе мероприятия 13 августа, на котором Google показала новые смартфоны Pixel 9, представители компании неоднократно подчеркивали преимущества своей нейросети на фоне конкурентных продуктов. По мнению журналистов The Verge, таким образом в Google высмеяли сервисы Apple.

Так, нейросеть Gemini оказалась доступной по всему миру и на 45 языках. Для сравнения, Apple Intelligence появится в сентябре и сперва будет работать только для англоязычных пользователей из США. Также в компании отметили, что все смартфоны Pixel имеют одинаковый набор основных функций, тогда как у Apple флагманские устройства отличаются от базовых.

Кроме того, руководители Google заявили, что ведут презентацию в прямом эфире, а не в записи. Так, в ходе демонстрации функций ИИ представителям компании пришлось заменить отказавший смартфон на новый. Журналисты The Verge отметили, что с 2020 года Apple записывает свои презентации, а затем транслирует их в интернете.

Ранее в Bloomberg выяснили, что в начале 2025 года компания Apple представит дешевый iPhone SE. Девайс получит дизайн iPhone 14, мощный чип, 8 гигабайт оперативной памяти и поддержку ИИ.

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      Андрей Ставицкий
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