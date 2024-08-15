В России разрешили исследование первой в мире вакцины для профилактики аллергии на березу

Минздрав разрешил ФМБА исследовать вакцину для профилактики аллергии на березу

Минздрав России выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение клинических исследований первой в мире вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщили в ФМБА, передает ТАСС.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение I и II фаз клинических исследований рекомбинантной вакцины для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии», — сообщили в ФМБА.

Там уточнили, что дополнительные исследования вакцины показали высокую эффективность и безопасность. Препарат имеет огромный профилактический потенциал, уверены в агентстве.

В апреле в России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Лекарственное средство по итогам исследования показало высокий профиль эффективности и безопасности. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что его могут выпустить в гражданский оборот через три месяца.

До этого Минздрав зарегистрировал аналог одного из самых дорогих препаратов в мире — аналог спинразы для терапии всех типов спинально-мышечной атрофии СМА. Лекарственное средство будет выпускать компания «Генериум».