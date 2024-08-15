На Украине состоится заочный суд над бывшим мэром Волчанска

На Украине состоится заочный суд над бывшим мэром Волчанска Степанцом

На Украине в суд передали дело в отношении бывшего мэра Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Прокуратура не называет имя обвиняемого, но украинское общественное движение «Чесно» уточняет, что речь идет об Анатолии Степанце.

«Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 67-летнего уже бывшего Волчанского городского главы по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, (...) коллаборационистской деятельности», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что обвиняемый занял должность начальника Волчанского территориального управления, когда город находился под контролем ВС России, после чего выехал в Белгородскую область.

В прокуратуре добавили, что Степанец заявлял о поддержке вхождения Харьковской области в состав Российской Федерации.

Ранее стало известно, что на Украине суд вынес заочный приговор генеральному директору телерадиокомпании «Крым». Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.