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10:07, 15 августа 2024Экономика

Названы регионы с самым коротким временем накопления на квартиру в Москве

«Мир квартир»: купить новую «однушку» в Москве проще всего жителям Чукотки
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Купить однокомнатную квартиру в новостройке в Москве, откладывая всю зарплату целиком на протяжении нескольких лет, проще всего будет жителям Чукотского автономного округа. К такому выводу пришли эксперты портала «Мир квартир», пишет агентство РИА Новости.

По информации специалистов, средняя «однушка» в столице стоит 16,4 миллиона рублей. Быстрее всего накопить на нее смогут жители Чукотки, где средний показатель заработка населения является самым высоким — для этого им понадобится семь лет. Достаточно быстро обзавестись недвижимостью в столице удастся и жителям Камчатского края и Магаданской области, которые смогут собрать нужную сумму за 8,7 года и девять лет соответственно. Сами москвичи оказались на четвертой строчке списка — им придется копить на жилье в городе 9,1 года.

Напротив, дольше всех откладывать деньги понадобится жителям Чечни (33 года), Ингушетии (30,5 года), Дагестана (30,4 года). Что касается столичной однокомнатной «вторички», то средняя стоимость объекта составляет 12,9 миллиона рублей. В результате жители Чукотки будут копить на нее 5,5 лет, Камчатки — 6,8 года, Магаданской области — семь лет. Жителям Чечни, Ингушетии и Дагестана придется откладывать деньги гораздо дольше — 25,9 года, 23,9 года и 23,8 года соответственно.

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Аналитики отметили, что среднему россиянину понадобится откладывать всю зарплату на протяжении 15,9 года для покупки новой однокомнатной квартиры в Москве и 12,4 года для приобретения аналогичного готового жилья. «Шесть лет назад в среднем по стране нужно было копить 20 лет, чтобы накопить на однокомнатную вторичную квартиру. С тех пор такое жилье подорожало на 63 процента, но зарплаты поднялись еще выше — с 33,6 тысячи рублей в месяц в среднем по России до почти 86,4 тысячи рублей, то есть на 157 процентов. Так что теперь откладывать приходится на семь с лишним лет меньше. Таким образом, жилье, при всех своих высоких ценах, как ни удивительно, стало доступнее», — подытожил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Днем ранее стало известно, что ввод жилья в России в январе-июле 2024 года вырос на 3,4 процента относительно того же периода 2023-го.

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      Полина Кислицына
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