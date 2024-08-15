Озорные игры оленя во время ужина попали на видео

В приморском нацпарке озорные игры оленя во время ужина попали на видео

В приморском нацпарке озорные игры пятнистого оленя во время ужина попали на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал Amur Mash.

Фотоловушка природного комплекса запечатлела двоих взрослых особей с детенышем за трапезой. Однако олененок вместо еды предпочел активный бег и прыжки через бревно.

«Дети есть дети, даже если речь про олененка из приморского нацпарка: 24 на 7 хочется бегать и играть, особенно во время ужина», — подписали кадры журналисты канала.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень почесал ухо и попал на видео.