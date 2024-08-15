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17:42, 15 августа 2024Моя страна

Озорные игры оленя во время ужина попали на видео

В приморском нацпарке озорные игры оленя во время ужина попали на видео

В приморском нацпарке озорные игры пятнистого оленя во время ужина попали на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал Amur Mash.

Фотоловушка природного комплекса запечатлела двоих взрослых особей с детенышем за трапезой. Однако олененок вместо еды предпочел активный бег и прыжки через бревно.

«Дети есть дети, даже если речь про олененка из приморского нацпарка: 24 на 7 хочется бегать и играть, особенно во время ужина», — подписали кадры журналисты канала.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень почесал ухо и попал на видео.

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      Мария Винар
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