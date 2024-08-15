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15:51, 15 августа 2024Россия

В России высказались о переброске подразделений ВСУ с передовой в Курскую область

Депутат Красов: Украина перебрасывает к Курску подразделения ВСУ и наемников

Фото: Reuters

Украина перебрасывает в Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников из стран НАТО, рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о положении украинской армии в регионе.

«Противник в своем безумстве бросает подразделения в Курскую область. Там не только Вооруженные силы Украины, там и очень много наемников, так называемые отпускнички стран блока НАТО. Им предначертана очень печальная участь», — заявил Красов.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 12 августа сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров и ширину 40 километров.

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