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14:33, 15 августа 2024Россия

В России высказались о положении армии страны в Курской области

Депутат Красов: ВС РФ на всех направлениях способны выполнить свои задачи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России на всех направлениях, включая Курскую область, способны выполнить задачи по своему предназначению, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В беседе с «Лентой.ру» депутат сообщил о положении Российской армии в регионе.

Вооруженные силы Российской Федерации на всех направлениях способны выполнить задачи по своему предназначению вместе с Федеральной службой безопасности, Росгвардией и сотрудниками МВД

Андрей Красовпервый зампред комитета Госдумы по обороне

«Противник, который вторгся на территорию Курской области, президент уже об этом сказал, и начальник Генерального штаба об этом говорил, будет отброшен, и положение будет восстановлено по государственной границе Российской Федерации», — высказался Красов.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов 12 августа сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. Ширина проникновения противника составляет 40 километров.

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