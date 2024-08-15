Путин пожелал Миляеву успеха на выборах в Тульской области и призвал решать проблемы

Путин пожелал Миляеву успеха на выборах губернатора Тульской области в сентябре

Президент России Владимир Путин встретился в четверг с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, пожелал ему успехов на выборах главы региона в сентябре, а также призвал решать некоторые проблемы области. Его цитирует ТАСС.

«Времени не так много до выборов, во всяком случае оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги», — высказался Путин.

Миляев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 15 мая после того, как прежний глава области Алексей Дюмин стал помощником президента. До этого Миляев был первым заместителем губернатора.

Губернаторские выборы в Тульской области пройдут 6-8 сентября.

В мае Алексей Дюмин не сдержал эмоций во время прощания с российским регионом. Экс-губернатор пришел на церемонию представления временно исполняющего обязанности главы области Дмитрия Миляева. Во время мероприятия он произнес прощальную речь.