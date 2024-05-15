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10:11, 15 мая 2024Россия

Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

Путин подписал указы о назначении врио губернаторов пяти регионов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указы о временно исполняющих обязанности (врио) губернаторов пяти регионов. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Так, в Калининградской области вместо занявшего должность министра промышленности и торговли Антона Алиханова врио главы назначен Алексей Беспрозванных, в Кемеровской области вместо ставшего министром энергетики Сергея ЦивилеваИлья Середюк, в Курской области перешедшего на должность министра транспорта Романа Старовойта сменил Алексей Смирнов, в Хабаровском крае вместо нового министра спорта Михаила Дегтярева регион временно возглавил Дмитрий Демешин.

ЖЗЛ
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