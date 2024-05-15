Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов
Путин подписал указы о назначении врио губернаторов пяти регионов
Президент России Владимир Путин подписал указы о временно исполняющих обязанности (врио) губернаторов пяти регионов. Документы опубликованы на сайте Кремля.
Так, в Калининградской области вместо занявшего должность министра промышленности и торговли Антона Алиханова врио главы назначен Алексей Беспрозванных, в Кемеровской области вместо ставшего министром энергетики Сергея Цивилева — Илья Середюк, в Курской области перешедшего на должность министра транспорта Романа Старовойта сменил Алексей Смирнов, в Хабаровском крае вместо нового министра спорта Михаила Дегтярева регион временно возглавил Дмитрий Демешин.