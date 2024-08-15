Российские медики на СВО столкнулись с новыми вызовами

Бабич: врачи на СВО столкнулись с новыми вызовами из-за современных боеприпасов

Российские медики столкнулись с новыми вызовами в ходе специальной военной операции (СВО) из-за современных боеприпасов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

Он объяснил, что врачи на СВО сталкиваются со снарядами, которые обладают высокой кинетической энергией. «Такого опыта было немного», — признал собеседник агентства. «У нас сейчас бывают пациенты, у которых точечные ранения, насквозь проходит организм», — добавил он.

Бабич также рассказал, что применение дронов создает предпосылки к тому, что пациенты поступают к медикам с ранениями множества областей. «Хирург и анестезиолог, которые принимают пациента, сталкиваются с тем, что нужно выполнять правильные операции, начинать с правильных мест, потому что один человек и много ран», — резюмировал врач.

Ранее военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч сообщил, что многие медики, работающие на СВО, никогда не сталкивались с ранениями от кассетных боеприпасов, а также совершенно не ожидали диверсий от местных жителей, отравлявших воду.