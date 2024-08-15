СКР: Навальный умер в результате комбинированного заболевания

Следственный комитет России (СКР) прислал жене Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) официальное письмо о его гибели. В нем ведомство назвало окончательную причину его смерти.

Согласно результатам комиссионной судебной экспертизы, супруг Юлии Навальной (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) умер из-за комбинированного заболевания. В его посмертном эпикризе указаны гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз с развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, а также отека легких.

Кроме того, в бумагах упоминается, что у Навального был ряд сопутствующих хронических заболеваний (панкреатит, холецистит, гастродуоденит, гепатит с кистами и другие), а в его трахее нашли золотистый стафилококк. Телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в ведомстве объяснили попытками врачей реанимировать больного — Навальному делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Изначально причиной смерти Навального называли оторвавшийся тромб

16 февраля Навальный, находясь в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в ЯНАО, почувствовал себя плохо после прогулки. Практически сразу он потерял сознание. На место была вызвана бригада скорой помощи. Врачи пытались сохранить заключенному жизнь, но не смогли.

Изначально причиной смерти называли оторвавшийся тромб, однако последние данные СКР опровергли эту версию.

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин тогда называл тех, кому выгодна смерть Навального. Среди таковых оказались США и Евросоюз, а более детально — лица от генсека НАТО Йенса Столтенберга до канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского. «Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — заявлял политик.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Навальный должен был участвовать в обмене заключенными между РФ и Западом

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Навальный должен был быть одним из участников масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада, который прошел в Анкаре 1 августа.

Такие данные ранее оглашал и президент России Владимир Путин. Глава государства был согласен обменять Навального на одного из российских заключенных на Западе. «За несколько дней до ухода Навального из жизни мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах. Тот человек, который об этом говорил, еще не успел закончить фразу, как я сказал, что согласен», — сказал Путин, не уточняя, про каких заключенных идет речь.

Одним из условий обмена Навального был назван его отказ от возвращения в Россию. Смерть заключенного Путин назвал печальным событием.

После смерти супруга Навальная решила продолжить его дело

Став вдовой, Юлия Навальная, находящаяся за границей, продолжила дело супруга, в результате чего в апреле МВД РФ начало экспертизу ее заявлений на предмет призыва к экономическим санкциям против России. В полицию для оценки высказывания Навальной обращался депутат Госдумы Андрей Альшевских. Вероятно, речь шла о ее выступлении в Европарламенте.

После этого 9 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал вдову по делу об участии в экстремистской организации по статье 282.1 УК РФ. Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию России либо с момента ее задержания в стране. Через несколько дней, 11 июля, Навальную внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Последний приговор самому Навальному Верховный суд России оставил без изменений. Речь идет об уголовном деле об экстремистском сообществе, по которому осужденному дали 19 лет колонии особого режима. Навальный был признан виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и ряде других преступлений.