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13:28, 15 августа 2024Силовые структуры

СКР установил причину смерти Алексея Навального

«Осторожно новости»: Навальный скончался из-за комбинированного заболевания

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) установил причину смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, СКР прислал Юлии Навальной (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) документ о смерти супруга. Там указано, что согласно заключению комиссионной судебной экспертизы Навальный умер из-за комбинированного заболевания: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца и отека легких.

Версию об оторвавшемся тромбе в документе опровергли.

Согласно заявлению УФСИН России, Навальный почувствовал себя плохо 16 февраля в колонии «Полярный волк», где отбывал наказание. Прибывшие на место медики не смогли спасти его, несмотря на проведение всех необходимых реанимационных мероприятий.

1 марта Навального похоронили в Москве.

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      Екатерина Кашурникова
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