Сенатор Джабаров назвал появление британских танков в России плохой рекламой

Использование британских танков Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области подтверждает, что Россия воюет не с Украиной, а со странами НАТО, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. На сообщения о появлении на территории России техники Великобритании он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что британские танки Challenger 2 используются ВСУ в ходе атаки на Курскую область, сообщил со ссылкой на источник телеканал Sky News. По данным медиа, Великобритания разрешила Украине свободно применять поставленную военную технику на территории России.

Мы знаем, что немецкие «Леопарды», британские «Челленджеры», американские «Абрамсы» уже давно поставляются на Украину. Мы их сжигали, сожжем и эти танки. Я думаю, что это будет плохая реклама для западной техники, когда они поймут, что наши ребята прекрасно справляются с этими танками. А в принципе это подтверждает лишь то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем со странами НАТО, прежде всего, с Великобританией, США, Германией Владимир Джабаров сенатор

До этого в сети появилось видео уничтожения иностранного танка, используемого украинскими бойцами в Курской области.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

