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13:07, 15 августа 2024Россия

Украина третий раз за день пыталась ударить по региону России

Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались третий раз за день атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки на приграничье была предпринята около 11.45 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Утром в четверг, 15 августа, Минобороны сообщало о перехвате одного беспилотника над Белгородской областью. Затем в оборонном ведомстве отчитались об отражении атаки еще одного дрона.

На фоне обстрелов и попыток проникновения ВСУ в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Такие меры глава региона объяснил необходимостью усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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