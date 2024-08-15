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14:38, 15 августа 2024Мир

В США объяснили отказ от принципа самообороны НАТО из-за взрывов на «Северных потоках»

WSJ: НАТО не применила статью о самообороне из-за «Северных потоков»

Фото: Forsvaret Ritzau Scanpix / Danish Defence Command / Reuters

После взрывов на газопроводах «Северные потоки» НАТО не применила статью 5 о коллективной самообороне устава альянса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на немецкого чиновника.

«Нападение такого масштаба — достаточная причина для задействования положения о коллективной обороне НАТО, но объект нашей критической инфраструктуры взорвала страна, которую мы поддерживаем огромными поставками оружия и выделением миллиардов финансовых средств», — приводит издание слова источника.

Также сообщается, что первыми о подготовке взрывов узнали сотрудники разведки Нидерландов. Они предупредили ЦРУ, после чего администрация президента США Джо Байдена обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отказаться от данной диверсии.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало расследование, раскрывающее подробности секретной операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года близ острова Борнхольм. Ее инициатором и руководителем назван бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Как полагают журналисты, он принял это решение на дружеском застолье с бизнесменами и чиновниками, а позже — ослушался Зеленского и ЦРУ США, которые требовали отменить операцию.

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      Максим Габриелян
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