Вяльбе поделилась ожиданиями от выборов нового президента МОК

Елена Вяльбе заявила, что не ждет ничего хорошего от нового президента МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер подчеркнула, что не ждет от нового главы организации ничего хорошего. «Каждый следующий президент МОК по отношению к России является хуже предыдущего. Хуан Антонио Самаранч — младший? А чем он нам вообще помог, хотя он уже давно сидит в МОК», — заявила Вяльбе.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал фаворита в борьбе за пост президента МОК. По его словам, это глава Worls Athletics Себастьян Коу.

10 августа Томас Бах объявил о скором уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Выборы нового президента пройдут в марте 2025 года.