WhatsApp объявил о новых функциях

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать стикеры с помощью ИИ

В мессенджере WhatsApp расширится библиотека стикеров, в нем появится возможность создавать стикеры с помощью искусственного интеллекта (ИИ). О запуске новых функций объявили представители сервиса в официальном блоге.

«Люди любят использовать стикеры, чтобы выразить себя и добавить индивидуальности и веселья в чаты. Иногда стикеры могут передавать эмоции и настроение лучше, чем слова, и сегодня мы добавляем новые способы персонализации стикеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что WhatsApp начал сотрудничать с онлайн-базой с анимированными GIF-файлами Giphy, что поможет расширить коллекцию стикеров в приложении. Чтобы получить доступ к этим стикерам, необходимо будет нажать на значок стикера в чате и ввести текстовый запрос или эмодзи в поисковую строку.

Также представители сервиса рассказали, что приложение Custom Sticker Maker, которое позволяет создавать стикеры и делиться ими в мессенджере, теперь станет доступно владельцам устройств не только на базе iOS, но и на Android. Помимо этого, пользователи смогут удалять ненужные стикеры и перемещать в начало списка те, которыми они часто пользуются.

Кроме того, стало известно, что в WhatsApp появится функция генерации стикеров с помощью ИИ. Пока нововведение доступно только на смартфонах iPhone и Android в США.

Когда новые функции станут доступны для всех пользователей мессенджера, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность отправки реакции на сообщение при помощи двойного нажатия. Функция позволит сэкономить время и улучшить общение, отметили эксперты портала WABetaInfo.