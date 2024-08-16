Акинфеев раскрыл отношение к сравнениям с Яшиным и Дасаевым

Акинфеев заявил, что не поставит себя в один ряд с Яшиным и Дасаевым

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как относится к сравнениям с бывшими вратарями сборной СССР Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым. Его слова приводит «Матч ТВ».

Игрок подчеркнул, что никогда не поставит себя в один ряд с предшественниками. «Я с 4 с половиной лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам — никогда в жизни! Но список хороший. Конечно, это льстит», — заявил голкипер.

В декабре прошлого года президент ЦСКА Евгений Гинер сравнил достижения Акинфеева с успехами Яшина и Дасаева. По мнению функционера, Акинфеев превзошел предшественников.

24 мая стало известно, что 38-летний Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА на два года. Он выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.