Фигурант дела о мошенничестве комбрига ВДВ остался в СИЗО до 19 ноября

Военный суд продлил до 19 ноября срок ареста подполковника Константина Фролова, проходящего по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Офицер не признает вину. Защита намерена обжаловать решение суда. Также мера пресечения в виде заключения под стражу продлена командиру бригады ВДВ гвардии полковнику Артему Городилову.
16 августа стало известно об аресте подчиненного комбрига, кавалера трех орденов Мужества Константина Фролова, обвиняемого в мошенничестве. Его задержали в Санкт-Петербурге, этапировали в Москву и заключили под стражу. Другие детали неизвестны.
Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Городилова подозревают в мошенничестве. Он не признает вину. Суд арестовал его.