Фигурант дела о мошенничестве комбрига ВДВ остался в СИЗО до 19 ноября

Суд оставил до 19 ноября под стражей подполковника Фролова по делу комбрига ВДВ

Военный суд продлил до 19 ноября срок ареста подполковника Константина Фролова, проходящего по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Офицер не признает вину. Защита намерена обжаловать решение суда. Также мера пресечения в виде заключения под стражу продлена командиру бригады ВДВ гвардии полковнику Артему Городилову.

16 августа стало известно об аресте подчиненного комбрига, кавалера трех орденов Мужества Константина Фролова, обвиняемого в мошенничестве. Его задержали в Санкт-Петербурге, этапировали в Москву и заключили под стражу. Другие детали неизвестны.

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Городилова подозревают в мошенничестве. Он не признает вину. Суд арестовал его.