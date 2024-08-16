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10:38, 16 августа 2024Силовые структуры

Фигурант дела о мошенничестве комбрига ВДВ остался в СИЗО до 19 ноября

Суд оставил до 19 ноября под стражей подполковника Фролова по делу комбрига ВДВ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Военный суд продлил до 19 ноября срок ареста подполковника Константина Фролова, проходящего по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Офицер не признает вину. Защита намерена обжаловать решение суда. Также мера пресечения в виде заключения под стражу продлена командиру бригады ВДВ гвардии полковнику Артему Городилову.

16 августа стало известно об аресте подчиненного комбрига, кавалера трех орденов Мужества Константина Фролова, обвиняемого в мошенничестве. Его задержали в Санкт-Петербурге, этапировали в Москву и заключили под стражу. Другие детали неизвестны.

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Городилова подозревают в мошенничестве. Он не признает вину. Суд арестовал его.

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      Любовь Ширижик
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