Арестованный по делу комбрига ВДВ подполковник Фролов попал на видео

Арестованный по делу комбрига ВДВ Фролов: я защищал Родину, а меня в клетку

Подполковник Константин Фролов, проходящий по уголовному делу о мошенничестве, выразил возмущение тем, что военный суд держит его под арестом. Видео из зала суда с выступлением офицера опубликовал ТАСС.

На кадрах виден Фролов, одетый в военную форму, в стеклянном аквариуме. Он заявил: «лучше бы я находился в Курской или Белгородской области, чем тут. Очень странно у нас — уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь (под стражей), когда должен воевать. Я никого не убил, кроме врагов. Моя страна до этого весь год говорила, что я — герой, который защищает свою Родину, а сейчас противоречит сама себе и меня держат в клетке. Я считаю, что многодетному отцу могли бы дать возможность побыть со своими детьми». Конвой надел ему наручники.

Военный суд продлил до 19 ноября срок ареста Фролова и его начальника — командира бригады ВДВ гвардии полковника Артема Городилова по уголовному делу о мошенничестве. Оба офицера не признают вину.

16 августа стало известно об аресте кавалера трех орденов Мужества Константина Фролова, задержанного силовиками в Санкт-Петербурге, а затем этапированного в Москву. Другие детали по его задержанию и фабула дела до сих пор неизвестны.

О подозрениях следственных органов и аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Городилова сообщалось в начале июля. Тогда же суд выдал санкцию на его арест.