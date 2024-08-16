Кайли Дженнер показала откровенные фото с яхты

Телезвезда Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками с яхты

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась серией откровенных фото с отдыха. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость позировала на борту яхты в вязаном бра и оверсайз-юбке с заниженной линией талии, показывая поклонникам подтянутую фигуру. Из аксессуаров на ней были несколько массивных браслетов и крупные серьги. Кроме того, предпринимательница надела ремень, следуя вернувшемуся из 2000-х годов тренду.

Бизнесвумен не уточнила, куда отправилась в отпуск.

Ранее Дженнер в откровенном образе попала на обложку упомянутого издания.